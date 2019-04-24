﻿ В кабинете депутата Рижской думы прошел обыск, Mixnews.lv

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В кабинете депутата Рижской думы прошел обыск (11)

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Политика | 24 апреля 2019 года, 10:50

Сегодня проведен обыск в кабинете руководителя комитета городского развития Рижской думы Алексея Росликова ("Согласие") свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV.

Служба госбезопасности (СГБ) объяснила, что обыск был проведен в рамках уголовного процесса о разжигании национальной, расовой или этнической ненависти.

После обыска Росликов в сопровождении оперативных сотрудников покинул здание Рижской думы.

Согласно неофициальной информации, уголовный процесс связан с распростроняемой в феврале в соцсетях картинке, в которой Нил Ушаков представал в образе узницка концентрационного лагеря.

Депутат Рижской думы Виестурс Зепс сообщил, что видел Росликова уходящим в сопровождении сотрудников СГБ, но не заметил, чтобы работники бюро изъяли в кабинете компьютер или документы, хотя на фотографии видно, как идущий последним сотрудник спецслужб в правой руке несет процессор.

Фото: twitter.com/ViestursZeps

Комментарии 11
Читатель3 часа назад
-хотя на фотографии видно, как идущий последним сотрудник спецслужб в правой руке несет процессор.-
Пипец грамотей писал. Процессор - это квадратик 3Х3 см. А у того бугая под мышкой СИСТЕМНЫЙ БЛОК!!!
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Алекс 5 часов назад
Уголовные дела на Росликова ,одно из которых -это взлом чужого оффиса и похищение компа и сокрытие доходов-вот такой человек возглавляет департамент развития!
Я офигеваю.
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Показаха 5 часов назад
Сами поставили их сами же и шмонают
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