﻿ В кабинете депутата Рижской думы прошел обыск, Mixnews.lv

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Сегодня проведен обыск в кабинете руководителя комитета городского развития Рижской думы Алексея Росликова ("Согласие") свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV.

Служба госбезопасности (СГБ) объяснила, что обыск был проведен в рамках уголовного процесса о разжигании национальной, расовой или этнической ненависти.

После обыска Росликов в сопровождении оперативных сотрудников покинул здание Рижской думы.

Согласно неофициальной информации, уголовный процесс связан с распростроняемой в феврале в соцсетях картинке, в которой Нил Ушаков представал в образе узницка концентрационного лагеря.

Депутат Рижской думы Виестурс Зепс сообщил, что видел Росликова уходящим в сопровождении сотрудников СГБ, но не заметил, чтобы работники бюро изъяли в кабинете компьютер или документы, хотя на фотографии видно, как идущий последним сотрудник спецслужб в правой руке несет процессор.

RīgasDomes telpās atkal viesojas "vīri melnā", šoreiz pie Attīstības Komitejas vadītāja Rosļikova!

Vai šī ir oficiāla @KNABinforme

vizīte? pic.twitter.com/pgccT7UAKN — Viesturs Zeps (@ViestursZeps) 24 апреля 2019 г.

Фото: twitter.com/ViestursZeps