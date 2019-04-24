﻿ СГБ: Росликов не задержан, он свидетель, Mixnews.lv

СГБ: Росликов не задержан, он свидетель (4)
Депутат Рижской думы от партии "Согласие", руководитель комитета городского развития Рижской думы Алексей Росликов не задержан, а находится в статусе свидетеля. Так сообщили в соцсети Twitter журналисты LTV. Информацию подтвердили в Службе госбезопасности (СГБ).
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Aleksejs Rosļikovs nav aizturēts, viņam piemērots liecinieka statuss, LTV informēja Valsts drošības dienestā. https://t.co/c1FB7TMu0v pic.twitter.com/hwd27azsua— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 24 апреля 2019 г.
Как сообщалось ранее, сегодня СГБ провела обыск в кабинете Росликова. Сообщается, что обыск был проведен в рамках уголовного процесса о разжигании национальной, расовой или этнической ненависти.
Председатель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис считает, что произошедшее может быть связано с пикетом в поддержку Нила Ушакова, на котором раздавались листовки с провокативной картинкой.
Глава фракции "Согласия" в Рижской думе Анна Владова назвала обыск политической провокацией.
Фото: Facebook/aleksej.roslikov
Похоже,Росликов сдал всех(а то,глядишь,и сесть можно по старым делам.которые вновь открыть не проблема)и перешел в статус свидетеля.
Крепкий.героический парниша))