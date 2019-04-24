﻿ СГБ: Росликов не задержан, он свидетель, Mixnews.lv

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Депутат Рижской думы от партии "Согласие", руководитель комитета городского развития Рижской думы Алексей Росликов не задержан, а находится в статусе свидетеля. Так сообщили в соцсети Twitter журналисты LTV. Информацию подтвердили в Службе госбезопасности (СГБ).

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Aleksejs Rosļikovs nav aizturēts, viņam piemērots liecinieka statuss, LTV informēja Valsts drošības dienestā. https://t.co/c1FB7TMu0v pic.twitter.com/hwd27azsua — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 24 апреля 2019 г.

Как сообщалось ранее, сегодня СГБ провела обыск в кабинете Росликова. Сообщается, что обыск был проведен в рамках уголовного процесса о разжигании национальной, расовой или этнической ненависти.

Председатель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис считает, что произошедшее может быть связано с пикетом в поддержку Нила Ушакова, на котором раздавались листовки с провокативной картинкой.

Глава фракции "Согласия" в Рижской думе Анна Владова назвала обыск политической провокацией.

Фото: Facebook/aleksej.roslikov