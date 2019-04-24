﻿ СГБ: Росликов не задержан, он свидетель, Mixnews.lv

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СГБ: Росликов не задержан, он свидетель (4)

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Политика | 24 апреля 2019 года, 13:25

Депутат Рижской думы от партии "Согласие", руководитель комитета городского развития Рижской думы Алексей Росликов не задержан, а находится в статусе свидетеля. Так сообщили в соцсети Twitter журналисты LTV. Информацию подтвердили в Службе госбезопасности (СГБ).

Как сообщалось ранее, сегодня СГБ провела обыск в кабинете Росликова. Сообщается, что обыск был проведен в рамках уголовного процесса о разжигании национальной, расовой или этнической ненависти.

Председатель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис считает, что произошедшее может быть связано с пикетом в поддержку Нила Ушакова, на котором раздавались листовки с провокативной картинкой.

Глава фракции "Согласия" в Рижской думе Анна Владова назвала обыск политической провокацией.

Фото: Facebook/aleksej.roslikov

Комментарии 4
Алекс2 часа назад
Ничего себе....обыск за плакаты???? Такое мы видели только в тоталитарных странах. Где к черту все эти правозащитники???? Это же яаный произвол
1
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Алекс2 часа назад
Это что то новое в уголовном кодексе-обыск у свидетеля)))
Похоже,Росликов сдал всех(а то,глядишь,и сесть можно по старым делам.которые вновь открыть не проблема)и перешел в статус свидетеля.
Крепкий.героический парниша))
3
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Patriot2 часа назад
Pàràk daudz jau Rìgas Domè to liecinieku.
7
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