﻿ Лидера KPV LV просят выдать для уголовного преследования, Mixnews.lv

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Генпрокуратура обратилась в Сейм с просьбой выдать для уголовного преследования сопредседателя фракции KPV LV Атиса Закатистова.

Не упоминая имени, представитель прокуратуры Лаура Маевска сообщила, что прокурор отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры обратился сегодня в Сейм с просьбой о согласии на начало уголовного преследования депутата по статье 177 Уголовного закона - о мошенничестве в крупном размере или в составе организованной группы.

Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попросило Генпрокуратуру начать уголовное преследование Закатистова и предпринимателя Виестурса Тамужса за мошенничество в крупном объеме.

Закатистов уже отрицал все обвинения в свой адрес, утверждая, что просто давал консультации. О содержании консультаций он при этом не рассказал.

Согласно Конституции, депутата нельзя уголовно преследовать без разрешения Сейма. Если Сейм выдаст Закатистова, он не сможет посещать заседания и будет получать половину своей зарплаты. Ранее сообщалось, что депутаты склонны поддержать выдачу Закатистова.

Фото: Flickr/Saeima