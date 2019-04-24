﻿ Ушаков: против "Согласия" развернута настоящая война, Mixnews.lv

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Против партии "Согласие" развернута очерняющая политическая кампания. Об этом на своей странице в Facebook заявил отстраненный мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, сегодняшний обыск в кабинете председателя комитета развития Рижской думы Алексея Росликова, а также обыск вице-мэра Риги Вадима Баранника и мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в столичном аэропорту, закрытие Деглавского моста и другие события являются частью войны, которая ведется против "Согласия".

"Депутаты все выдержат, штраф оспорят в суде, а ремонт моста будет завершен! Не дождутся!", - заявил Ушаков.

Партия "Согласие" также распространила заявление для СМИ, в котором сообщила, что обратилась к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу, директору Бюро по защите Сатверсме Янису Майзитису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиетсу, выражая опасения, что на членов партии оказывается политическое давление.

"В последние дни члены партии "Согласие" сталкиваются с беспрецедентным давлением на грани преследования", - говорится в письме, которое от имени партии подписала депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева.

"Согласие" считает, что таким образом предпринимаются попытки скомпрометировать "политическую партию, которая уже длительное время получает наибольшую поддержку граждан Латвии на выборах и руководит крупнейшими латвийскими самоуправлениями".

Как уже сообщалось, сегодня в кабинете депутата столичной думы от "Согласия", руководителя комитета развития города Алексея Росликова, а также еще на нескольких объектах были проведены обыски.

После обыска Росликов в сопровождении оперативных сотрудников покинул здание Рижской думы.