﻿ Полиция: с четверга Деглавский мост в Риге будет закрыт, Mixnews.lv

Политика |

Деглавский мост в Риге, о закрытии которого во вторник распорядился министр внутренних дел Сандис Гиргенс, будет закрыт с 5 утра четверга, 25 апреля. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис.

Пресс-брифинг был проведен по итогам встречи представителей полиции, Государственного бюро по контролю за строительством, а также Рижской думы.

Как отметил Кюзис, аргументы Рижской думы по поводу состояния Деглавского путепровода не убедили специалистов Стройнадзора.

"Мост будет закрыт до тех пор, пока Рижская дума не предоставит строительному бюро документы, свидетельствующие о безопасности путепровода", - сказал Кюзис.

Он добавил, что в данный момент все свидетельствует о том, что мост представляет опасность для общества.

В свою очередь вице-мэр Риги Вадим Баранник заявил журналистам, что Рижской думе неясно, какие документы Стройнадзор хочет получить, а также почему бюро не учитывает заключение профессора Рижского технического университета о том, что мост безопасен.

"Департамент сообщения сделал все необходимое, чтобы убедить Стройнадзор и Госполицию в том, что мост безопасен, но безуспешно. Теперь уже полиция отвечает за то, как в столице будет организовано движение", - указал Баранник.

Напомним, ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что ситуация с Деглавским мостом - результат политики Рижской думы, когда в течение длительного времени не вкладывались средства в инфраструктуру.

В свою очередь отстраненный мэр Риги Нил Ушаков заявил, что против партии "Согласие" развертуна политическая война.