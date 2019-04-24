﻿ Петравича: дома с мужем о "конвертах" мы не говорим, Mixnews.lv

Политика |

Министр благосостояния Рамона Петравича не намерена просить мужа открыть информацию о его предпринимательсткой деятельности, так это можно расценить как вмешательство чиновника в деятельность бизнесмена. Об этом в эфире Латвийского радио заявила сама Петравича.

Ранее СМИ сообщили о том, что Служба госдоходов нашла нарушения на предприятии Monēta, которое принадлежит мужу Петравичи – Александру Петравичу. В частности, речь идет о "зарплатах в конвертах".

Министр заявила, что они с мужем не обсуждают эту тему дома. По словам Петравичи, она что не будет использовать свое служебное положение для того, чтобы выяснить конфиденциальную информацию о предприятии своего супруга.

Петравича отметила, что доказательств о нарушениях на предприятии нет, имеется лишь тень подозрений.

Основной деятельностью компании Monēta является малая торговля продуктами и товарами первой необходимости, а также транспортными услугами. У предприятия есть пять магазинов в Салдусском крае. По данным публичного регистра, на предприятии в общей сложности 26 сотрудников.