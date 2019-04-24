﻿ Петравича: дома с мужем о "конвертах" мы не говорим, Mixnews.lv

Петравича: дома с мужем о "конвертах" мы не говорим (4)
Министр благосостояния Рамона Петравича не намерена просить мужа открыть информацию о его предпринимательсткой деятельности, так это можно расценить как вмешательство чиновника в деятельность бизнесмена. Об этом в эфире Латвийского радио заявила сама Петравича.
Ранее СМИ сообщили о том, что Служба госдоходов нашла нарушения на предприятии Monēta, которое принадлежит мужу Петравичи – Александру Петравичу. В частности, речь идет о "зарплатах в конвертах".
Министр заявила, что они с мужем не обсуждают эту тему дома. По словам Петравичи, она что не будет использовать свое служебное положение для того, чтобы выяснить конфиденциальную информацию о предприятии своего супруга.
Петравича отметила, что доказательств о нарушениях на предприятии нет, имеется лишь тень подозрений.
Основной деятельностью компании Monēta является малая торговля продуктами и товарами первой необходимости, а также транспортными услугами. У предприятия есть пять магазинов в Салдусском крае. По данным публичного регистра, на предприятии в общей сложности 26 сотрудников.
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет тебя,Albert Eglitis,
Он не доступен звону мусу лата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь! ©