﻿ МИД Латвии отчитал Жириновского за митинг в поддержку Ушакова, Mixnews.lv

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На прошлой неделе, 19 апреля, партия ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским провела митинг в поддержку отстраненного мэра Риги Нила Ушакова у ворот посольства Латвии в России.

Министерство иностранных дел Латвии сообщает, что посольство не было предупреждено о готовящемся митинге. МИД Латвии официально обратился в МИД России, направив ноту.

Латвийское ведомство отметило, что в митинге участвовало около 50 человек, которые выражали осуждение политике Латвии в отношение нацменьшинств, "используя риторику ненависти и угроз", а также поддерживали Ушакова.

Жириновский в своем выступлении на митинге заявил, что, если бы Ушаков не был русским, его бы не отстранили от должности, говорится на сайте ЛДПР.

"Такого даже племена людоедов в Африке не делали, как они поступают с русскими у себя. Это позор, а не демократия!", - заявил Жириновский.

Напомним, что 5 апреля министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце отстранил Ушакова с поста мэра Риги.

Фото: Flickr/Деловое сообщество