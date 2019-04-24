﻿ МИД Латвии отчитал Жириновского за митинг в поддержку Ушакова, Mixnews.lv

МИД Латвии отчитал Жириновского за митинг в поддержку Ушакова (2)

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Политика | 24 апреля 2019 года, 20:35

На прошлой неделе, 19 апреля, партия ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским провела митинг в поддержку отстраненного мэра Риги Нила Ушакова у ворот посольства Латвии в России.

Министерство иностранных дел Латвии сообщает, что посольство не было предупреждено о готовящемся митинге. МИД Латвии официально обратился в МИД России, направив ноту.

Латвийское ведомство отметило, что в митинге участвовало около 50 человек, которые выражали осуждение политике Латвии в отношение нацменьшинств, "используя риторику ненависти и угроз", а также поддерживали Ушакова.

Жириновский в своем выступлении на митинге заявил, что, если бы Ушаков не был русским, его бы не отстранили от должности, говорится на сайте ЛДПР.

"Такого даже племена людоедов в Африке не делали, как они поступают с русскими у себя. Это позор, а не демократия!", - заявил Жириновский.

Напомним, что 5 апреля министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце отстранил Ушакова с поста мэра Риги.

Фото: Flickr/Деловое сообщество

Комментарии 2
Latviešu Patriots5 минут назад
Veco deģenerātu Žirinovski - uz trakonamu Ha Ha Ha
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Patriot3 минуты назад
Mums ir pilnìgi vienalga ko tà krievu pasaule atbalsta vai nè. Krievu pasaules okupantu armiju mès izdzinàm no mùsu valsts 1991 gadà, tagad te ir mùsu Latvija, ES un NATO.
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