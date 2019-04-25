﻿ Если есть паспорт, права не нужны: Сейм принял поправки к закону, Mixnews.lv

Если есть паспорт, права не нужны: Сейм принял поправки к закону (8)
Политика | 25 апреля 2019 года, 10:59
Перемещаясь на территории Латвии, водителям не нужно будет иметь при себе водительские права, если у них есть документ, удостоверяющий личность. Такие поправки к закону о дорожном движении в финальном чтении принял Сейм.
Также поправки предусматривают, что больше не будет необходимости иметь с собой документы о регистрации транспортного средства.
Законопроект предусматривает снижение административной нагрузки, то есть и техпаспорт, и права подтверждают данные, которые есть в Государственном регистре транспортных средств и водителей или в Информативной системе тракторной техники и ее водителей.
Фото: Flickr
По правам в банке и в поликлинике не обслужат, ибо права в Латвии не являются документом, удостоверяющим личность и гражданство лица.
как на гужевом транспорте .