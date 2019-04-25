﻿ Если есть паспорт, права не нужны: Сейм принял поправки к закону, Mixnews.lv

Если есть паспорт, права не нужны: Сейм принял поправки к закону (8)

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Политика | 25 апреля 2019 года, 10:59

Перемещаясь на территории Латвии, водителям не нужно будет иметь при себе водительские права, если у них есть документ, удостоверяющий личность. Такие поправки к закону о дорожном движении в финальном чтении принял Сейм.

Также поправки предусматривают, что больше не будет необходимости иметь с собой документы о регистрации транспортного средства.

Законопроект предусматривает снижение административной нагрузки, то есть и техпаспорт, и права подтверждают данные, которые есть в Государственном регистре транспортных средств и водителей или в Информативной системе тракторной техники и ее водителей.

Фото: Flickr

Комментарии 8
вова1 час назад
Этим нищету не прикроешь ,попу=лизм.
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Однако!1 час назад
По правам и по ID-карте не проголосуешь на выборах.
По правам в банке и в поликлинике не обслужат, ибо права в Латвии не являются документом, удостоверяющим личность и гражданство лица.
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Леший1 час назад
Не проще ли иметь одно транспортное средство без документов ,
как на гужевом транспорте .
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