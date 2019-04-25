﻿ Депутат о своем обыске: "лайки" могут привести к неприятностям, Mixnews.lv

Депутат о своем обыске: "лайки" могут привести к неприятностям (2)
Руководитель комитета городского развития Рижской думы Алексей Росликов ожидал обыска от Службы госбезопасности (СГБ). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Служба национальной безопасности, вчера меня туда любезно провели на разговор. Конечно, это было ожидаемо, вопрос только - когда?" – написал он.
Также Росликов намекнул, что произошедшее может быть связано с его активностью в соцсетях.
"И да, делясь материалами и ставя "like" на Facebook в наше время, это может привести к неприятным последствиям", - написал Росликов.
По его мнению, у произошедшего политические мотивы.
"Конечно, теперь власть в стране у "правильных" и остальных можно жестоко бить и унижать! У меня нету иллюзий о справедливости, но я уверен, что наша команда выдержит", - написал он.
Напомним, что вчера, 24 апреля в кабинете Росликова был проведен обыск. СГБ сообщила, что Росликов находится в статусе свидетеля. А отстраненный мэр Риги Ушаков заявил, что это является частью войны против партии "Согласие".
Фото: Facebook/aleksej.roslikov
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https://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=9038