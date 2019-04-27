﻿ Ушаков еще не обжаловал решение о своем отстранении, Mixnews.lv

Ушаков еще не обжаловал решение о своем отстранении (7)

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Политика | 27 апреля 2019 года, 12:19

Отстраненный от должности председатель Рижской думы Нил Ушаков до сих пор не обжаловал в суде решение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце о своем отстранении, сообщила представитель Ушакова Лайла Ивана.

Она добавила, что Ушаков, возможно, сделает это на следующей неделе.

Решение можно обжаловать в Административном районном суде в течение 30 дней после его опубликования. Распоряжение Пуце было издано 5 апреля, так что последняя дата его обжалования - 5 мая.

Основанием для распоряжения Пуце стали нарушения, допущенные Ушаковым как мэром Риги и представителем держателя долей капитала транспортного предприятия Rīgas Satiksme.

Ушаков заявил, что считает решение Пуце политическим и готов его обжаловать.

Фото: facebook.com/NilsUsakovs

Комментарии 7
Latviešu Patriots8 минут назад
Skaidri redzams - suns zin ko ēdis Ha Ha Ha kāpēc vajadzīgs mērā amata - Briselē vairāk maksā Ha Ha Ha
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Patriot4 минуты назад
Ak Dievs cik daudz vàrdu.Ilgi gatavojies,analfabèt? Sen esi bijis pie psihiàtra?Skrien uz talku,dirsej
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Patriot5 минут назад
Kàpèc neesi talkà,analfabèt? Tu tacu lielìjis ka obligàti piedàlìsies,bet atkal dirsi seit.Esi invalìds?
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