﻿ Ушаков еще не обжаловал решение о своем отстранении, Mixnews.lv

Политика |

Отстраненный от должности председатель Рижской думы Нил Ушаков до сих пор не обжаловал в суде решение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце о своем отстранении, сообщила представитель Ушакова Лайла Ивана.

Она добавила, что Ушаков, возможно, сделает это на следующей неделе.

Решение можно обжаловать в Административном районном суде в течение 30 дней после его опубликования. Распоряжение Пуце было издано 5 апреля, так что последняя дата его обжалования - 5 мая.

Основанием для распоряжения Пуце стали нарушения, допущенные Ушаковым как мэром Риги и представителем держателя долей капитала транспортного предприятия Rīgas Satiksme.

Ушаков заявил, что считает решение Пуце политическим и готов его обжаловать.

Фото: facebook.com/NilsUsakovs