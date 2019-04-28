﻿ Опрос: большинство партий Латвии поддерживают сохранение санкций против России, Mixnews.lv

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Опрос: большинство партий Латвии поддерживают сохранение санкций против России (62)

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Политика | 28 апреля 2019 года, 11:15

Большинство партий, баллотирующихся на выборах в Европарламент, поддерживают сохранение санкций против России, свидетельствует опрос, проведенный агентством ЛЕТА.

"Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, "Прогрессивные", Латвийское объединение регионов, "KPV LV" и "Для развития/За!" считают, что режим санкций должен быть сохранен в нынешнем виде, и изменения в нем возможны в зависимости от перемен к лучшему или к худшему в российской политике.

Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK и Новая консервативная партия (НКП) считают, что санкции нужно усилить, так как российская политика не меняется. НКП также отмечает, что нужно жестко бороться с каналами российской пропаганды.

Партия "Согласие" считает, что новые санкции вводить не нужно, и возможны изменения в существующем режиме, а Русский союз Латвии выступает за смягчение санкций.

Фото: Pxhere

Комментарии 62
нина 6 часов назад
что ты запоёшь,когда ЕС перестанет давать тебе подачки,умный двух маток сосёт,а дурак ни одной,учитесь у эстонцев уму-разуму,хватит жить прошлым,всё течёт всё меняется,А Латвия никак не проснётся !!!
7
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да 5 часов назад
Как же Латвийская элита ненавидит свою страну и топит её всё глубже и глубже. Давно пора понять что от Европы одна полная жо.. а дружить и вести бизнес надо с Россией. Не будьте такими дебилами господа! Просрали уже всё. Остановитесь.
2
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Саня 6 часов назад
начни с газа и транзита. Ха Ха Ха
5
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