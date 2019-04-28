﻿ KPV LV с третьей попытки удалось провести общее собрание:, Mixnews.lv

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Сегодня, 28 апреля, с третьей попытки KPV LV удалось созвать кворум и провести общее собрание. Из 641 члена партии в собрании участвовало 142.

Партия KPV LV и ее парламентская фракция сейчас раздроблены, заявил на общем собрании членов партии руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов.

По его мнению, партии нужна команда, а не единоличный лидер. Раскол партии угрожает выполнению ее задач.

"И куда мы пойдем? Будем укреплять партию и парламентскую фракцию или просто будем тянуть эти четыре года?" — сказал Закатистов.

По его мнению, министры от KPV LV на своих должностях работают отлично, политика партии имеет реальное влияние, хотя ей и не стоит неоправданно проводить красные линии. На вопрос о том, как партии развиваться дальше, Закатистов не ответил.

Артус Кайминьш в своем выступлении заявил, что KPV LV — единственная коалиционная партия в Латвии, и, возможно, в Европе, фракция которой голосует против своих министров. По его мнению, партия попала в незавидную ситуацию, которая продолжается уже более 100 дней. В партии есть оппозиция и большинство.

"Какой тогда смысл в слове "фракция"?" — спросил Кайминьш.

Фото: Flickr/Saeima