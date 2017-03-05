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Аналитики Knight Frank в рамках подготовки Wealth Report 2017 исследовали цены на элитную недвижимость в 20 ведущих городах мира и рассчитали, сколько квадратных метров можно купить в каждом из них на $1 млн.

Исследование Knight Frank показало, что в мировых мегаполисах стоимость элитного жилья отличается в разы, пишет Daily Mail.

В Кейптауне, который замыкает двадцатку на миллион можно купить элитное жилье площадью в 209 кв. А в Монако, которое лидирует в списке, на эти же деньги можно приобрести всего 17 кв.м. Лондон же, которой еще недавно мог похвастать одними из самых высоких цен, сдал свои позиции и оказался за пределами тройки лидеров – четвертое место и 30 «квадратов».

В самых популярных и престижных районах Парижа, Сиднея и Лос-Анджелеса на $1 млн удастся приобрести 55,59 и 61 кв.м, соответственно. Это восьмое, десятое и одиннадцатое места рейтинга. А вот «элитка» Дубая порадовала своей доступностью – 162 кв. м и 18 место.

Источник: prian.ru/