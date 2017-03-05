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Президент Бразилии Мишел Темер отказался жить в официальной резиденции главы государства - Дворце Алворада. Как сообщает Globo.com, лидер крупнейшей южноамериканской страны вместе с семьей вернулся в особняк Жабуру, который он занимал на посту вице-президента.

В официальной резиденции бразильский президент провел всего 12 дней. Как пояснили в администрации главы государства, Темер считает Дворец Алворада "слишком большим" и "не похожим на домашний очаг", передает ТАСС.

Дворец Алворада ("Дворец Рассвета"), как и особняк Жабуру, был построен по проекту знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейера. Это трехэтажное здание, расположенное на водохранилище Параноа, стало одним из первых сооружений бразильской столицы Бразилиа. Его строительство было завершено в 1958 году. Общая площадь здания составляет 7000 кв. метров, а обслуживающий персонал насчитывает около 70 человек.

Família Temer desiste do Alvorada e decide voltar para o Palácio do Jaburu https://t.co/mKk7OwCm3V #G1 pic.twitter.com/cQepJb8sjN — G1 (@g1) 2 марта 2017 г.

В свою очередь, Жабуру - официальная резиденция вице-президента Бразилии - представляет собой здание площадью 4283 кв. метров. Особняк окружен огромным садом и предназначен исключительно для личного пользования. В нем не предусмотрены залы, в которых можно было бы проводить официальные приемы, зато имеются просторные веранды. Рабочей резиденцией главы государства, где традиционно проходит большинство встреч, является Дворец Планалту.

источник: Newsru.com