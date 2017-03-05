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Три испанских архитектора - Рафаэль Аранда, Кармэ Пихем и Рамон Вилальта - стали лауреатами архитектурной Притцкеровской премии 2017 года, говорится в сообщении на официальном сайте премии.

Архитекторы из Каталонии работают вместе уже почти три десятилетия - с 1988 года. Это первый случай, когда премию получают одновременно три архитектора. До это испанский архитектор получал Притцкеровскую премию лишь единожды - в 1996 году лауреатом становился Рафаэль Монео.

Среди работ архитекторов отмечены центр искусств La Cuisine (Негрпелис, Франция), музей Soulages (Родез, Франция), открытый общественный театр La Lira (Риполь, провинция Жирона, Испания), ресторан Les Cols (Олот, провинция Жирона, Испания), центр для пожилых Senior Citizens Center and Cándida Pérez Gardens (Барселона, Испания) и другие.

Жюри отметило способность архитекторов внимательно относиться к окружающей среде в работе над каждым проектом. В частности, испанские зодчие успешно использовали при проектировании зданий переработанные материалы - сталь и пластик. "Они показали, что единство материала может придать зданию невероятную прочность и простоту", - прокомментировал председатель жюри Гленн Меркатт.

Притцкеровская премия - награда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры. Премия широко известна в мире и считается аналогом Нобелевской премии. Нобелевская премия по архитектуре не вручается, что побудило семью Притцкеров (владельцы сети отелей Hyatt) в 1979 году учредить собственную архитектурную премию, напоминает РИА "Новости".

фото: официальный сайт премии http://www.pritzkerprize.com/