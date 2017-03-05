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Дом, который Томми Хилфигер купил за $17,25 миллионов в 2013 году, теперь обойдется покупателю в $27,5 млн. А все из-за дизайна от известного на весь мир модельера, основателя бренда Tommy Hilfiger.

Площадь трехэтажного особняка, расположенного на первой береговой линии Атлантического океана в американском городе Голден-Бич, более 4 тысяч кв.м, сообщает The Los Angeles Times.

После покупки особняка, Томми вмести со своей женой и дизайнером интерьеров Мартином Лоуренсом решили полностью изменить обстановку. Вилла продается с мебелью и произведениями современного искусства, включая работы Энди Уорхола, Дэмьена Херста и других художников и скульпторов. Например, рядом с бассейном установлена скульптура американского художника Кита Харинга, который в 1980-х годах был известен как яркий представитель альтернативной культуры в Нью-Йорке. Коллекцию произведений искусства собирал сам Хилфигер.

Внутри виллы семь спален, гостиная и столовая, лифт, кухня шеф-повара, библиотека, восемь ванных комнат, художественная мраморная лестница, тренажерный зал в яркой цветовой гамме, бар с диско шарами и прозрачными барными стульями с намеком на 70-е. Из окон открывается красивый вид на пальмы, океан, частный пляж и внутренний дворик.

по материалам Prian.ru