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Новая программа сноса пятиэтажек в Москве может занять порядка 20 лет, рассказал журналистам депутат Мосгордумы Владимир Платонов. "Проект не скорый — называется срок в 20 лет. И действительно, наверное, о таких сроках стоит говорить, потому что в 1996 году мы начали программу сноса пятиэтажек сносимых серий, и она только заканчивается", — указал он.

При этом, по его словам, объемы новой программы примерно в три раза больше того, что уже сделано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда, в которых живут 1,6 миллиона человек.

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