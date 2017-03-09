Недвижимость |

Квартира мечты у каждого своя, вкусы и потребности у людей, чтобы создать свой дом мечты и в нем жить, очень разные. Сегодня достижимы любые желания, благодаря наличию самых разных современных матриалов, услуг и специалистов. Об этом говорили в первом выпуске программы “Дом на Балу” создатели социальной платформы balu.lv Евгения Дмитриченко и Дмитрий Дульщиков и дизайнер-архитектор Анна Логинова.

Темой программы был – идеальный дом, или дом мечты.

“Как любая женщина, я считаю, что дом мечты начинается с наполнения этого дома, с тех, кто живет в этом доме, наполняет его душой. Это может быть семья, а может быть человек и кот, например. Наверняка вы замечали, что если в доме долго никто не живет, то дом начинает потихонечку умирать. Поэтому в доме очень важно присутствие счастливых людей”, - сказала Евгения Дмитриченко.

По словам дизайнера-архитектора Анны Логиновой, это и ее задача, сделать так, чтобы люди в своем доме чувствовали себя комфортно.

“Я приветствую любой стиль, если люди в нем счастливы. Ведь жилье – это место, где мы отдыхаем. Наш дом должен давать нам возможность восстановиться. А восстанавливаться мы можем только в той среде, которая нас радует. Я как профессионал привыкла сначала слушать хозяина дома, ведь дом – это отражение того, кто там живет. Все привычки, характер. И надо очень мягко подойти к желаниям клиента. Обычно люди хотят жить комфортно и удобно,” - считает дизайнер.

По мнению архитектора, есть много способов, как изменить жилье под себя, не переезжая в другую квартиру.

“Если ваши вкусы не соответствуют той квартире, которая вам каким-то образом досталась, не торопитесь из нее съезжать. Есть разные решения. Например, для квартир с низкими потолками, есть глянцевый белый потолок или даже его фрагмент - он зрительно увеличивает высоту потолка. Потолок как будто “пропадает””, - расказала Логинова.

Дмитрий Дульщиков обратил внимание, как важны нюансы.

“Очень важно для многих, например, как проходит солнце по квартире, где будет виден закат. И у нас, на balu.lv, это отлично можно выяснить, потому что указан план квартиры. Или вид из окна. У нас есть рубрика под хэштегом “вид из окна””, - отметил Дмитрий.

Создатели социальной платформы balu.lv посоветовали обратить внимание, как много нюансов существует в каждом объявлении, поданных в разных разделах платформы. “Многие пользователи добавляют объявления с 3D турами, то есть, вы можете походить вокруг дома, который вы хотите приобрести”, - добавила Евгения.

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