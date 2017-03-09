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В Италии вступил в силу единый льготный налог для богатых иностранцев с фиксированной ставкой 100 тысяч евро в год (плюс еще 25 тысяч для каждого члена семьи). Он будет применяться ко всей прибыли налогового резидента-иностранца (вне зависимости от ее реального размера), если он выберет Италию в качестве основного места для уплаты налогов. Таким образом власти Италии хотят конкурировать с Великобританией и Испанией, делающими аналогичные предложения состоятельным иностранцам к взаимной выгоде, передает The Local.

Как отмечает издание, Лондону и Мадриду с помощью налоговых льгот успешно удавалось привлекать богатых иностранных футболистов и артистов. Итальянские чиновники рассчитывают, что смогут своим предложением привлечь около тысячи иностранцев-инвесторов.

Для того чтобы воспользоваться налоговой привилегией, инвестор должен иметь не только достаточный доход для ежегодной уплаты 100 тысяч (местные СМИ оценивает его в 15-20 миллионов евро в год), но и должен проживать за пределами Италии как минимум девять из 10 последних лет. Воспользоваться льготным предложением можно будет в течение 15 лет.

Как отмечает The Local, новый налоговый план - это разворот на 180 градусов от прежнего курса Италии. В 2007 году итальянская налоговая служба подала в суд на своего соотечественника, чемпиона мира по мотогонкам Валентино Росси, за неуплаченные налоги. Апелляция адвокатов Росси к тому, что его главная резиденция находилась в Лондоне, была отклонена. В конечном итоге спортсмену пришлось заплатить в 2008 году 19 миллионов евро для урегулирования налоговых претензий на родине.

По мнению La Stapma, правительство Италии подобрало для смены курса подходящий момент: можно удачно "воспользоваться нервозностью, царящей в Лондоне среди нефтяных шейхов, российских олигархов и других набобов", обеспокоенных тем, что из-за Brexit их финансовые активы в Великобритании сократятся.

Идею фиксированного налога для богатых иностранцев поддержал бывший итальянский премьер Маттео Ренци, который считает, что таким образом можно будет привлечь в Италию иностранные инвестиции. Однако с подобным мнением не согласен экс-министр финансов Винченцо Виско, по мнению которого "фискальная конкуренция любой ценой" с "англичанами на их поле" будет лишь "подпитывать популизм", отмечает "Парламентская газета".

В пакете правительства заложены и другие нормы, направленные на привлечение специалистов в Италию. В частности, предлагается взимать на 90% меньше налогов с некогда уехавших работать за границу ученных и исследователей в случае их возвращения на родину, сокращать вдвое размер налогов с успешных менеджеров, а также выдавать бессрочную визу предпринимателям, инвестирующим не менее миллиона евро, добавляет ТАСС.