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В небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке была куплена угловая квартира за $1,95 млн. New York Post называет эту сделку первой, совершенной в элитном жилом комплексе Дональда Трампа после его вступления в должность президента США.

Продавцами апартаментов за $1,95 млн издание называет предпринимателей из Украины, которые занимаются морскими грузоперевозками с портом в Одессе. В квартире с видом на Пятую авеню и небоскреб Crown Building одна спальня, уточняется в публикации. Имя покупателя в кадастровых бумагах Нью-Йорка пока не опубликовано.

Впервые квартира появилась на рынке в 2016 году с ценой предложения $3 млн. Позднее она продавалась за $2,1 млн, следует из материалов New York Post.

Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке — одно из самых дорогих и известных зданий, которые построил Дональд Трамп. В небоскребе располагается штаб-квартира его собственной корпорации The Trump Organization, а также личный пентхаус.

Многофункциональное 58-этажное здание Trump Tower было построено в 1983 году. Высота небоскреба — 202 м. В 2016 году на пятом этаже башни располагался предвыборный штаб Трампа.