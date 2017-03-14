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Стартап-компания Balu.lv официально запустила социальную платформу для проведения самостоятельных сделок по недвижимости и благоустройству жилья.

Стартап-компания Balu.lv разработала новое решение для проведения самостоятельных сделок с недвижимостью в Латвии. Единая платформа обеспечивает доступ ко всей необходимой информации, связанной с покупкой, продажей, обслуживанием и благоустройством жилья.

В данный момент предприятие работает в Латвии, но в начале марта был подписан инвестиционный меморандум, что в ближайшем будущем даст компании возможность распространить свою деятельность и на российский рынок.

В Латвии бытует мнение, что самостоятельное ведение сделок с недвижимостью для "простого человека" слишком сложно или даже невозможно. Тем не менее, опыт показывает, что населению просто не хватает знаний, как самим продать или купить жилье.

Balu.lv создан для того, чтобы каждый желающий мог на единой платформе самостоятельно осуществить полноценную сделку, привлекая в случае необходимости специалистов из конкретных областей (например, юристов, фотографов и т. д.), избавившись таким образом от ненужных расходов.

"Я уверен, что услуги агентов по недвижимости необходимы только для проведения крупных и сложных сделок. А в большинстве случаев маклеры просто сгущают краски, пытаясь убедить клиента, что со сложностями, возникающими при самостоятельной купле или продаже жилья, под силу справиться разве что профессору экономики. Мы хотим развеять этот миф", – сказал председатель правления Balu.lv Дмитрий Дульщиков.

Balu.lv – это платформа, которую постоянно пополняют и совершенствуют сами пользователи, становясь равноценными игроками на рынке недвижимости. Они имеют доступ к информации, которая до сих пор была лишь в ведении агентств и маклеров.

Здесь разработаны инструменты для обеспечения самых точных критериев выбора при покупке и продаже недвижимости. Платформа также предоставляет информацию о специалистах, которые могут консультировать по самому широкому кругу вопросов, связанных с жильем, например, по благоустройству, ремонтным работам, выбору вариантов кредитования и страхования, приобретению недвижимости и т. д.

Несмотря на то, что до сих пор платформа находилась в тестовом режиме, пользователи проявили большой интерес к новому ресурсу. Так количество уникальных объявлений за три месяца выросло на 204% (13 868 объявлений), а число новых пользователей увеличилось на 224%.