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В наши дни мало кто может представить себе обустройство "кабинета задумчивости" без знаменитого приспособления из белого фарфора на одной ноге. Этот предмет на протяжении столетий пережил эволюцию, приведшую к появлению таких изделий, которые, кажется, можно даже взять с собой и в космическое путешествие, где использовать их будет так же удобно, как и на земле.

Известно, что еще в доисторических цивилизациях наши далекие предки использовали для своих нужд специальные глиняные горшки и вазы, которые были достаточно легкими и удобными, чтобы носить их с собой. В Древнем Риме были организованы платные общественные туалеты, от чего, кстати, и родилась известная всем поговорка "деньги не пахнут".

Приближение к средневековому городу путники сначала определяли на запах и только потом – на вид, поскольку туалеты с водяными смывами в те времена были большой редкостью и содержимое отхожих мест "доставлялось" за пределы города сточными водами.

Исторические летописи относят изобретение туалета к 1596 году, когда сэр Джон Харрингтон установил во дворце своей крестной матери – королевы Елизаветы I – устройство: первый унитаз, в котором продукты жизнедеятельности смывались водой в яму для отходов. В свою очередь, патент на изобретение унитаза, конструкция которого включала в себя заслонку под горшком и систему ополаскивания, в 1775 году получил Александр Куминг из Лондона. Но унитазом в том виде, который знаком нам сегодня, с сиденьем и бачком для воды, мы обязаны англичанину Томасу Крепперу, карьера которого начиналась с сантехника. Важное место в мировой сантехнической истории Томас Креппер занял еще и благодаря тому, что он изобрел механизм дозированной и экономичной подачи воды из бачка. Вскоре после этого производство сантехники начало развиваться в других странах. Появились различные модели унитазов, писсуаров, биде. До XX века унитаз стал абсолютно обычным предметом в каждой туалетной комнате.

Сегодня унитазы установлены практически в каждом жилище (хотя, как недавно выяснили европейские статистики, около 16% жителей Латвии до сих пор посещают унаследованные от предков "домики с сердечками"). Нередко этот предмет ежедневного использования оказывается объектом весьма любопытных метаморфоз и даже статусным символом.

Владимир Чубарь, менеджер по закупкам отдела торговли сантехническими аксессуарами архитектурно-строительного центра многоотраслевой компании Reaton, составил TOP-10 самых интересных и современных моделей унитазов, который наверняка будет полезен и для любителей передовых технологий, и для почитателей утонченной эстетики и известных брендов.

Для любителей высоких технологий

Унитаз Neorest AC (производитель – Tomo, Япония) представляет собой полностью автоматизированное устройство, начиная с открытия крышки и заканчивая сливом воды. Изделие с широчайшим спектром возможностей – ультрафиолетовой дезинфекцией, функцией биде, сушкой, уникальным покрытием из диоксида циркония и озоновой водой для дополнительной дезинфиции. Названная именем вихря "торнадо", система двойного смыва (dual-flush) свидетельствует о реальной силе, скрытой в вашем туалете. Все функции могут регулироваться также с пульта управления. К сожалению, этот унитаз в космос еще не летает, но в будущем все возможно.

Для настоящих монархов и мечтающих о троне

Унитаз Dagobert, изготавливаемый из твердых пород дерева и напоминающий монарший трон, назван в честь короля франков Дагоберта. Об этом он напоминает своему счастливому владельцу каждый раз при поднятии крышки классической детской песенкой «Le Bon Roi Dagobert», в которой рассказывается история о Дагоберте, его привычке опаздывать и надевать штаны наизнанку. А на унитазе Babydago, возможно, Дагоберт сиживал в детстве? К системе слива (бачку) присоединены внушительная цепь и колокольчик, который, после того, как дела сделаны, громко оповещает о том, что в королевстве все в порядке. Присядьте на этот унитаз и почувствуйте себя в средневековом замке (производитель - Herbeau, Франция).

Для городских фермеров

Название унитаза Cow (ArtCream, Италия), или «корова» по-русски, говорит само за себя. Подойдет тем, кто мечтает о жизни в сельской местности. Унитаз (вместе с биде) прочно стоит на своих четырех ногах, но пока не гуляет и не ест траву. Его цвет можно выбрать в соответствии с собственными представлениями о том, как должна выглядеть корова: белая, бурая, пестрая или, может быть, совершенно черная?

Для больших и серьезных хозяев

Унитаз Starck BIG (Duravit, Германия) создан всемирно известным дизайнером Филиппом Старком (Philippe Starck). Это – прибор для тех, кто считает себя больше, шире и «круче» среднестатистических размеров. О чем мы говорим? О размерах унитаза или о чем-то еще – тут уж каждый решает сам.

Скульптуры от лучших мастеров

Тем, кому нравится скульптура и, вообще, все естественное, определенно по сердцу придется унитаз, названный по имени легендарного итальянского художника – Michelangelo (Petracers, Италия). Изготовленный из натурального камня, он буквально вытесан из цельной породы, что под силу сделать только настоящему скульптору. Он словно создан для прекрасных интерьеров с позолоченными ручками, декоративными зеркалами и так далее.

Подлинная имперская классика

Унитазы Crapper’s WC (Thomas Crapper & Co, Великобритания) – это настоящая имперская классика во всей своей красе. Иначе и быть не может, ведь их создают на фабрике, гордо носящей имя «крестного отца» унитаза – Томаса Креппера. Именно в этих цехах он начал работать в 1861 году, чтобы стать позднее всемирно известным владельцем большого количества сантехнических патентов. Из множества «детищ» Креппера наибольшую славу и признание получили унитазы с функцией смывания, которыми в 1880-х годах были оборудованы «удобства» Виндзорского и Букингемского дворцов, Вестминстерского аббатства и т.д. Дизайн такого унитаза – это настоящая old school: поверхность сидения – из натурального дерева, бочок для воды – из тяжеловесного металла с аутентичными усилителями и пр. Королева Елизавета установке таких приборов, несомненно, была счастлива.

Искусство – в каждый дом!

Этот унитаз предназначен для истинных ценителей искусства. Золото, серебро, змеиная кожа, печать – все это используется при изготовлении унитазов, представленных более чем в 30 различных вариантах и способных удовлетворить самые изысканные вкусы. Модель Charme (Ceramica Globo, Италия) бесподобна: унитаз и биде покрыты золотом (21,07 карата) и декорами, которые, в зависимости от освещения, выглядят по-разному. Создатель этого, без преувеличения, произведения искусства сотрудничает со всемирно известным производителем сантехники компанией Gerberit, которая выпускает высококачественные системы сбора и слива воды.

Присядем на скамейку?

G-Full (Hatria, Италия) – это унитаз и биде, расположенные на единой раме и к тому же скрытые от посторонних глаз. В самом деле, почему бы не замаскировать сантехнические устройства изысканной дизайнерской скамьей (кстати, достаточно прочной и вполне пригодной для того, чтобы на нее присесть), чтобы расширить функциональность туалетной комнаты? При поднятии скамьи взору и возможностям использования по прямому назначению открываются оба прибора. Материал скамьи можно выбрать по своему вкусу: она может быть выполнена из керамики или, что более привычно для парка или террасы, из дерева.

В стиле своего Bentley

Этот унитаз идеально подойдет тем, кто и в туалетной комнате предпочитает не расставаться со своим Bentley. Коллекция Bentley (Kerasan, Италия) создана опытным дизайнером Марком Садлером (Marc Sadler), который представил совершенно новый, подчеркнуто декоративный, концепт оборудования для ванных комнат: стильная керамика, панели из дерева и образцовый стиль. Холодный блеск керамики контрастирует с теплотой дерева, создавая не только практичный, но и эстетически совершенный продукт для настоящих любителей luxury с изысканным вкусом и чувством стиля.

Будущее уже сегодня

Этот унитаз Il Bagno Alessi непременно придется по душе почитателям футуризма и оригинальных форм. Он создан на заводе Laufen (Швейцария) со 120-летней историей. Его автор – знаменитый итальянский дизайнер Стефано Джованнони (Stefano Giovannoni). Плавные формы создают ощущение, что сантехника буквально вырастает из пола или стены туалета и помещение представляет собой единое целое. Другими словами: да здравствует естественность во всем!

Для дополнительной информации просим обращаться к руководителю департамента маркетинга REATON Кестутису Исакасу, тел +371-29195801.