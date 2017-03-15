Недвижимость |

Стартап-компания Balu.lv разработала новое решение для проведения самостоятельных сделок с недвижимостью в Латвии.

"Я уверен, что услуги агентов по недвижимости необходимы только для проведения крупных и сложных сделок. А в большинстве случаев маклеры просто сгущают краски, пытаясь убедить клиента, что со сложностями, возникающими при самостоятельной купле или продаже жилья, под силу справиться разве что профессору экономики. Мы хотим развеять этот миф", – сказал председатель правления Balu.lv Дмитрий Дульщиков.

Так ли это? Какие подводные камни ожидают тех, кто самостоятельно собирается купить или продать квартиру?

Разбираться будем в программе "Дом на Балу" в эту среду, 15 марта, в 18 часов на радио Baltkom 93,9. Телефоны прямого эфира: 67-212-939 и 67-213-939.