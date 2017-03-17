Недвижимость |

Женщина решила продать квартиру, пока ее муж находится в море. Она выставляет совместно нажитую собственность на продажу, и тут выясняется, что необходимо и его согласие на сделку. Для дамы это неожиданность, она не знала, что могут возникнуть такие препятствия.

Это один из примеров, приведенный участниками программы “Дом на Балу” (выходит по средам, в 18 часов на радио Baltkom). Можно ли сегодня обойтись без риэлтора, специалиста по сделкам с недвижимостью – этот вопрос обсуждали создатели социальной платформы balu.lv Евгения Дмитриченко и Дмитрий Дульщиков, а также руководитель компании "Golden Properties Consulting", сертифицированный риэлтор Андрей Нестеренко.

Люди не любят платить комиссию, поэтому еще бытует мнение, что риэлтор – лишнее звено в цепочке между продавцом и покупателем. Правда, сегодня такое мнение уже встретишь нечасто, утверждает Андрей Нестеренко.

“Наша профессия очень востребована. Люди женятся, разводятся, у них рождаются дети, возникает необходимость поменять обстановку вокруг. И профессионал может помочь более правильно и безопасно помочь решить этот вопрос”, - рассказал риэлтор.

Где начинается опасность в сделках с недвижимостью? Везде, где есть деньги, возможен обман, предупреждает специалист.

“Профессионал, который прошел специальную школу, получил квалификацию, хорошо понимает, как работать с документами, какие аспекты и отягощения могут быть у собственности. Обычный человек может просто не придать значения важным нюансам”, - предупреждает Андрей Нестеренко.

Тем не менее, безопасность сделки – зачастую не самая главная причина, почему в сделках с недвижимостью нужен профессионал, считает Евгения Дмитриченко.

“Есть один момент, где точно никто не поможет. Это умение продавать. Вы видели, как работают продавцы, которые продают по настоящему дорогие брендовые вещи? Это профессионалы, которые понимают как продать свой товар. Ведь это не просто внешний вид – костюмчик “с иголочки” за 5 тысяч долларов, это по настоящему каждый нюанс даже в тексте, который продавец произносит”, - пояснила Дмитриченко.

Работа риэлтора не заканчивается на размещении объявления на порталах. Она только начинается. О важных и порой невидимых нюансах этой работы – подробнее во втором выпуске программы “Дом на Балу”.