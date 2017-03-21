Недвижимость |

В среду, 22 марта, в 18:00 приглашаем тебя послушать и посмотреть прямую трансляцию на нашей странице Balu.lv и поучаствовать звонками и комментариями в передаче «ДОМ НА БАЛУ» на Radio Baltkom!

Тема передачи – как обезопасить себя при сделках с недвижимостью, заключая договора аренды, купли-продажи, открывая счет сделки и оформляя кредит в банке.

Гости студии – соучредитель платформы www.Balu.lv Евгения Дмитриченко и эксперты: руководитель Дирекции обслуживания частных лиц банка Citadele Байба Тетиня, Кристине Стурите – присяжный адвокат и юрист, специализирующийся на сделках с недвижимостью, и Олег Сеянс – сертифицированный налоговый консультант компании TaxLink.