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Нью-йоркская квартира, которая продолжительное время принадлежала британскому музыканту Дэвиду Боуи и его супруге Иман, недавно поступил в продажу за 6,495 млн долларов.

Квартира находится в знаменитой высотке Essex House на Манхэттене, где звездная пара жила в 1992-2002 годах. Общая площадь квартиры с тремя спальнями - около 175 кв. метров. Окна ее гостиной выходят на Центральный парк, сообщает Forbes.

Из особых достопримечательностей квартиры - сохранившееся несмотря на смену владельцев фортепиано Yamaha, принадлежавшее музыканту. Кроме того, сохранилась просторная гардеробная, построенная специально для Иман - американской топ-модели сомалийского происхождения.

Когда Дэвид и Иман купили квартиру, в одной из трех ванных комнат они оборудовали убежище, в которой можно было бы укрыться с детьми в случае проникновения в дом неуравновешенных фанатов. Однако последующие жильцы переоборудовали это помещение обратно в ванную комнату.

Напомним, легендарный британский рокер и киноактер скончался в начале прошлого года в возрасте 69 лет.