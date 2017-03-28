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Недвижимость, расположенная на краю живописного обрыва на Калифорнийском побережье, которая должна принести актеру $30 млн прибыли, может похвастаться потрясающим панорамным видом на Тихий океан и горы, пишет журнал People.

Кроме прекрасных видов, будущий хозяин Field of Dreams вместе с домом 1942 года постройки с двумя спальнями и двумя ванными комнатами получит участок земле в 4 га, который отлично подходит для верховой езды или пеших прогулок. Также недвижимость должна заинтересовать состоятельных поклонников серфинга и других водных видов спорта, ведь здесь есть собственный уединенный пляж.

Сейчас актер, его супруга и дети проживают в Аспене, штат Колорадо, и почти не бывают в калифорнийском имении, отмечает Mansion Global. Ранее на продажу в Калифорнии был выставлен дом другого известного актера — Клинта Иствуда. Особняк общей площадью свыше 600 квадратных метров, построенный в 1928 году, знаменитость оценила в 9,75 миллиона долларов. Помимо недвижимости, покупатель получит статую девушки, фигурировавшую в фильме «Полночь в саду добра и зла» (1997).

Недавно свой калифорнийский дом на продажу выставил и Мел Гибсон. Но в отличие от своего предприимчивого коллеги, на продаже он не заработает, а даже потеряет несколько сотен тысяч долларов.

По материалам Prian.ru