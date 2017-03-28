Недвижимость |

В среду, 29 марта, в 18:00 приглашаем тебя послушать и посмотреть прямую трансляцию на нашей странице Balu.lv и поучаствовать звонками и комментариями в передаче «ДОМ НА БАЛУ» на Radio Baltkom! Тема передачи – как подготовить свое имущество к продаже или сдачу в аренду? Как составить «продающее» объявление, как правильно сфотографировать или снять жилье на видео, как подготовиться к презентации квартиры? Обсудим целый спектр вопросов: от решения о продаже/сдаче в аренду до подписания договора.

Гости студии – соучредители платформы www.Balu.lv Евгения Дмитриченко и Дмитрий Дульщиков, а также эксперт: Вадим Родин, член правления компании QPANO, которая специализируется на фото-, видесъемке и 3D-турах недвижимости.