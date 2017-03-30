Недвижимость |

Современные технологические решения стали в наши дни незаменимыми помощниками в разных сферах бизнеса. Их можно использовать и на рынке недвижимости – для эффективизации и упрощения работы, более успешного обслуживания клиентов и повышения уровня сервиса. В эту пятницу на ежегодной конференции Латвийской ассоциации недвижимости LANĪDA “Как будет развиваться рынок недвижимости в Латвии”, которая пройдет в гостинице Radisson Blu Hotel Latvija, эксперты, работающие с новыми технологиями, будут обсуждать, является интернет помощником или конкурентом агента по недвижимости и как меняется роль агента в оказании услуг.

Одна из участниц этой дискуссии, соучредитель социальной платформы для благоустройства дома и самостоятельных сделок с недвижимостью Balu.lv Евгения Дмитриченко считает, что обсуждать вопрос о том, является ли интернет конкурентом или помощником специалиста по недвижимости – это то же самое, как обсуждать, являются ли конкурентами день и ночь, воздух и вакуум.

„Интернет – это современная реальность: информация, имеющаяся в интернете, не может быть засекречена, ее нельзя и не надо уничтожать. Наоборот, мы должны приспосабливаться к новым условиям. Мы все видим, как используют технологии себе на благо разные виды бизнеса. Например, в туризме активно используется booking.com и аналогичные платформы для резервирования гостиниц, технологии стремительно приходят в банковский сектор, и его услуги меняются. Бизнес рассматривает технологии не как конкурента, а как вызов, который помогает в преобразовании повседневных, порой неэффективных действий в суперскоростные?”- считает эксперт. Рынок недвижимости, до сих пор довольно консервативный, также начал движение – появляются все более новые и современные технологические решения.

„Для агентов это возможность заниматься тем, что они умеют лучше всего – продажами, где никакая технология не заменит их профессиональных навыков. Мне кажется, намечается тенденция, что через пять лет оформление сделок целиком перейдет в онлайн. Этот процесс уже происходит в Эстонии, где люди больше не ходят ни в государственные учреждения, ни в частные компании, потому что все можно урегулировать в интернете. Мы пока немного отстаем, но и у нас вскоре многие процессы будут дигитализированы, от чего потребитель только выиграет. Мы живем в цифровую эпоху, это наша реальность, и добро пожаловать в нее!”, – подчеркнула Е. Дмитриченко.

Источник: lanida.lv