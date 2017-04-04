Недвижимость |

В среду, 5 апреля, в 18:00 приглашаем тебя послушать и посмотреть прямую трансляцию передачи «ДОМ НА БАЛУ» в нашем блоге и поучаствовать звонками и комментариями! В этот раз наряду с соучредителем социальном платформы www.balu.lv в передаче будет участвовать член Совета присяжных нотариусов Латвии Янис Скрастиньш. Будем говорить о том, как нотариус поможет избежать мошенничества в сделках с недвижимостью и как заранее распорядится недвижимостью, которая когда-нибудь станет наследством.