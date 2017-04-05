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Сочинские власти анонсировали торги по продаже коттеджей, построенных к Олимпиаде 2014 года. Аукцион пройдет в электронной форме — приобрести жилье в городе можно будет, не выходя из дома. Всего с 2015 года на аукционах в курортной столице России продали более 160 особняков с участками, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Сочи в среду, 5 апреля.

До сих пор департамент имущественных отношений города проводил классические торги по продаже недвижимости, где требовалось присутствие участников. Организация электронного аукциона, как отмечается в сообщении, позволит привлечь к участию большее количество людей.

Торги по продаже 41 олимпийского коттеджа пройдут на площадке «Сбербанк-АСТ». Прием заявок на участие в аукционе стартовал сегодня, 5 апреля. Он продлится до 30 апреля. Аукцион состоится 10 мая 2017 года.

Согласно размещенной на сайте администрации города информации, выставленные на торги дома расположены в Хостинском и Адлерском районах Сочи. Минимальная начальная стоимость лота — 5,6 миллиона рублей (земельный участок площадью 363 квадратных метра с одноэтажным коттеджем общей площадью 41,5 квадратного метра на улице Трубачева).

Самый дорогой лот оценивается в 45,6 миллиона рублей — такова начальная стоимость земельного участка площадью полторы тысячи квадратных метров с домом в 359 квадратных метров на улице Общинной.

Программа реализации объектов недвижимости, возведенных в Сочи к Олимпийским Играм, началась осенью 2015 года.

По оценке аналитиков портала «Мир квартир», средняя стоимость жилых особняков в городе-курорте (без учета элитных объектов) в марте 2017 года составила 14,1 миллиона рублей. За последний год коттеджи в Сочи подорожали более чем на пять процентов.