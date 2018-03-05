Наука
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Кардиологи констатируют: болезни сердца все чаще поражают молодых
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Исследователи: жирная рыба должна быть обязательной частью рациона (4)
Исследование: селфи толкает на пластические операции
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