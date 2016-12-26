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Генетики из Национального музея естественной истории Чили расшифровали ДНК и просканировали несколько древнейших мумий на Земле, изготовленных индейцами чинчорро, сообщает Phys.org.

"В первой мумии, которую мы изучили, не было костей. Она, по всей видимости, была муляжом, куклой, изображающей того человека, кого по каким-то неизвестным причинам не удалось превратить в мумию. Изучая эти тела, мы хотим понять, кем были и как жили индейцы чинчорро, чем они питались и являются ли они родичами современных чилийцев", — заявила Вероника Силва (Veronica Silva) из Национального музея естественной истории Чили.

Культура чинчорро возникла примерно 10 тысяч лет назад на территории современных Перу и Чили. Этот народ обитал в небольших поселениях, питался морепродуктами и вел достаточно простой образ жизни. Чинчорро стали одним из первых племен южноамериканских индейцев, освоивших технику мумификации. Сегодня ученые считают, что индейцы научились делать мумии благодаря изменению климата, который сделал пустыню Атакама более благоприятной для жизни около 7 тысяч лет назад, когда появилась эта традиция.

При изготовлении мумии у покойного вынимались все внутренние органы, мозг и кожа, а затем тело обмазывалось глиной, и на нее прикреплялась ранее снятая кожа. Пока не совсем ясно, зачем индейцы превращали усопших в мумии — в их обществе не существовало погребальных обрядов и культа жизни после смерти.

Силва и ее коллеги решили приоткрыть эту тайну, изучив, как устроены мумии изнутри и как выглядели люди, чьи останки дошли до наших дней, проанализировав структуру их ДНК и получив снимки черепов и костей при помощи компьютерного томографа.

Для решения этой задачи ученые взяли из запасников музея 15 мумий детей и младенцев, каждая из которых была "разрезана" на тысячи виртуальных слоев толщиной в миллиметр или даже меньше во время сканирования. Эти слои, как объясняют ученые, будут впоследствии объединены при помощи компьютера.

Реконструкции и данные по анализу ДНК, которые будут получены в ближайшее время, помогут пролить свет на то, зачем индейцы чинчорро превращали своих близких в мумии, и раскроют их современных "наследников".