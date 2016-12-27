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Когда люди видят, что им кто-то улыбается, это провоцирует непроизвольную реакцию — уголки губ сами расползаются вверх в ответной улыбке. Ученые считают, что эмоции и их выражение влияют друг на друга, и если заставить человека улыбнуться, то это автоматически поднимет его настроение, так как мозг подстроится и, например, подкинет какое-либо приятное воспоминание.

Психологи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) предложили миру новый проект — приложение PocketSmile. Разработчики хотят провести исследование с помощью этой программы. Ученые выяснят, повышают ли улыбающиеся лица настроение у пользователей.

Сейчас идет набор в группу добровольцев, которые зарегистрируются в приложении и в течение 20 дней будут информировать создателей о том, какое у них настроение и как на него влияют улыбки. Просматривать кадры с улыбками пользователи будут на протяжении 10 дней, и еще в течение 10 дней им будут демонстрировать фотографии с пейзажами. Затем ученые проанализируют полученные данные.

Если окажется, что просмотр фотографий улыбающихся людей действительно поднимает настроение, то специалисты будут рекомендовать PocketSmile для людей, которым только что поставили диагноз «депрессия» или «тревожное расстройство». По словам психологов, заразность настроения — базовое свойство человеческих существ.