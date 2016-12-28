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Финляндия оказалась самой «смартфонозависимой» страной по статистике шведского оператора Tefficient. Об этом сообщает портал Phys.org.

В первой половине 2016 года финны пользовались мобильными телефонами в два раза чаще, чем южные корейцы, занявшие второе место в рейтинге 32 стран Европы и Азии, составленном Tefficient. Обеспокоенный ситуацией департамент здравоохранения Хельсинки запустил кампанию, призывающую родителей маленьких детей сменить приоритеты. В видеоролике, разозлившем многих родителей, черный ворон уносит маленькую девочку с пляжа, пока ее мать сидит, уткнувшись в смартфон. Слоган гласит: «Халатность – современное насилие». Этим авторы хотели подчеркнуть, что некоторые матери проводят слишком много времени со смартфонами вместо того, чтобы поиграть с ребенком, а отцы и вовсе не участвуют в их жизни.

По мнению представителей самого крупного оператора Финляндии Elisa, финские родители идут по стопам своих детей-подростков, перенимая их привычку со смартфона пролистывать новости в социальных сетях или смотреть видео. При населении в 5,5 млн человек количество подключенных тарифных планов в стране составляет 10,9 млн – около двух на человека.