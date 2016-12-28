Наука |

Международная группа ученых, представляющих 26 стран, раскрыла новые свойства бананов. Специалисты провели ряд исследований и установили, что этот фрукт помогает бороться со множеством вирусных заболеваний. В список инфекций, которые можно облегчить с помощью поедания бананов, входят грипп, гепатит С и даже ВИЧ.

Ученые объяснили, что в состав банана входят белки и гликопротеины лектины, обладающие способностью определять вирусы по сахару в их структуре и блокировать распространение инфекции. Исследователи провели эксперимент на мышах и смогли излечить грызунов от гриппа именно благодаря банановому белку с формулой Н84Т.

Позже специалисты привлекли к своему исследованию добровольцев, которые ежедневно ели бананы. В ходе эксперимента оказалось, что белок H84T не допускает в организм участников программы никакие вирусы.

Теперь ученые планируют создать препарат на основе бананового белка, чтобы более качественно бороться с рядом заболеваний, пишет «Свободная пресса».

Источник: kp.ru