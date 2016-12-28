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Комбинация из метформина (лекарства от диабета) и антигипертензивного средства сиросингопина успешно борется с раковыми клетками. К такому выводу пришли сотрудники Университета Базеля. Известно: метформин не только снижает уровень сахара в крови, но и обладает противораковыми свойствами. Однако стандартной дозы препарата недостаточно, чтобы уничтожить опухоль. А более высокие дозы связаны с побочными эффектами.

Специалисты хотели найти лекарство, повышающее эффективность метформина в борьбе с раком. В ходе исследования ученым удалось обнаружить такой препарат. Им оказался сиросингопсин, пишет Medical Xpress. Используя коктейль из метформина и сиросингопсина, исследователи смогли справиться с разными видами рака. Так, при лейкемии комбинация лекарств уничтожала почти все раковые клетки без вреда для здоровых клеток.

У мышей со злокачественными опухолями печени благодаря метформину и сиросингапсину перестала увеличиваться печень. Кроме того, у них стало меньше опухолевых узлов. У некоторых грызунов опухоли исчезли совсем. По словам специалистов, метформин блокировал клеточное дыхание в митохондриях раковых клеток, а сиросингапсин препятствовал расщеплению сахаров. Раковым клеткам не хватало энергии, и они погибали.