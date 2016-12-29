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YouTube-канал TheBackyardScientist представил видео, в котором экспериментаторы-любители бросили iPhone SE в чан с расплавленным алюминием. Высокоскоростная камера сняла процесс сгорания устройства, во время которого из емкости вырывались языки пламени. Корпус смартфона в результате почти полностью разрушился. Его остатки вместе с остывающим металлом блогеры перелили на сковороду и остудили с помощью холодной воды.

Канал TheBackyardScientist посвящен опасным и рискованным экспериментам с применением горючих и взрывчатых веществ. Так, видеоблогеры взрывали наполненные водой аквариумы с помощью расплавленной соли, стреляли в арбузы, а также создавали маленькие огненные торнадо. Большинство опытов можно увидеть в режиме slo-mo (замедленной съемки).