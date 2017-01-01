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Люди, подвергавшиеся жестокому обращению в детстве, во взрослом возрасте страдают от проблем со здоровьем чаще других, говорится в исследовании британских ученых.

Сотрудники Университетского колледжа Лондона отслеживали жизнь более 8000 человек, родившихся в 1958 году на протяжении 50 лет.

Вероятность развития хронических заболеваний к 50 годам для тех, кто подвергался в детстве жестокому или пренебрежительному обращению, повышалась на 70%.

Исследование было опубликовано в американском журнале Pediatrics. Оно доказывает, что последствия плохого отношения к ребенку могут проявляться в течение нескольких десятилетий и иметь серьезные социально-экономические последствия. Причем эти последствия могут сказаться уже на следующем поколении - на детях людей, с которыми плохо обращались.