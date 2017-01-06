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Американские исследователи выяснили, что шоколад является эффективным профилактическим средством в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Так шоколад способен с успехом бороться с инсультами и инфарктами. На основании этих знаний специалисты начали разработку шоколадных таблеток.

В эксперименте приняли участие 18 тысяч добровольцев. Всем участникам предложили на протяжении всего исследования есть шоколад. После чего у большинства добровольцев пришло в норму артериальное давление, и нормализовалась работа сердечной мышцы.

Шоколад оказывает такое действие за счет содержания в нем флавоноидов и поливитаминов, благотворно влияющих на работу сердца и сосудов.

В то же время ученые заметили, что бесконтрольное употребление шоколада может вести к диабету и вместо профилактики одних заболеваний вполне можно столкнуться с другим, не менее серьезным.

Специальные таблетки, которые намерены разработать ученые, будут содержать определенное количество шоколада и дополнительных веществ в той концентрации, которая будет оказывать профилактическое и лечебное воздействие.