Ученые выпустят шоколадные таблетки от инсультов и инфарктов
В эксперименте приняли участие 18 тысяч добровольцев. Всем участникам предложили на протяжении всего исследования есть шоколад. После чего у большинства добровольцев пришло в норму артериальное давление, и нормализовалась работа сердечной мышцы.
Шоколад оказывает такое действие за счет содержания в нем флавоноидов и поливитаминов, благотворно влияющих на работу сердца и сосудов.
В то же время ученые заметили, что бесконтрольное употребление шоколада может вести к диабету и вместо профилактики одних заболеваний вполне можно столкнуться с другим, не менее серьезным.
Специальные таблетки, которые намерены разработать ученые, будут содержать определенное количество шоколада и дополнительных веществ в той концентрации, которая будет оказывать профилактическое и лечебное воздействие.