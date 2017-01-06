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Компания Apple в данное время работает над созданием новых смартфонов iPhone, отличающихся от своих предшественников передовыми инновациями.

Выяснилось, что восьмая версия гаджета получит опцию зарядки на расстоянии и без применения приводов.

Компилируя данные из различных источников, можно предположить, что iPhone 8 будет облачен в полностью стеклянный корпус и получит 5-дюймовый, возможно изогнутый, дисплей. При этом многие обозреватели утверждают, что Apple наконец перейдет от "жидкого кристалла" к "органическому пикселю" (то бишь, с матриц типа LCD на OLED).

Стоит добавить, что до релиза iPhone 8 года осталось порядка 9 месяцев.