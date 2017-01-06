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Обладатель титула «Европейский человек года», профессор Латвийского университета Андрис Амбайнис рассказал об областях, в которых Латвия ближе всего к получению Нобелевской премии. Об этом пишет la.lv.

«В сфере информатики задействовано очень много талантливых людей, это одна из областей, в которой у нас большой потенциал. В последние годы также активно развивается машинный перевод и обработка естественных языков при помощи компьютера. Наши специалисты сотрудничают с ведущими новостными организациями мира – BBC и Deutsche Welle, помогая им обрабатывать информацию при создании новостей. Другая интересная область – это компьютерная инженерия и сенсорные сети, над чем работает профессор Лео Селаво и его студенты», - рассказал Амбайнис.

Он добавил, что талантливые ученые появляются и в области квантовых вычислений.

«Например, Александр Белов, который когда-то защитил диссертацию под моим руководством, а потом три года провел в университетах и институтах других стран – США, Канады, Нидерландов и Сингапура. Теперь он вернулся в Латвию, читает лекции в нашем университете и проводит исследования, которые очень высоко ценятся в мире. Есть талантливые ученые и в других областях – физик Янис Алнис, химик Кристапс Яундземс, совсем недавно они работали в научной группе под руководством лауреатов Нобелевской премии, а сейчас вернулись в Латвию», - сказал Амбайнис.

Отметим, что представители Латвии никогда не удостаивались Нобелевской премии, однако в 1903-м году Нобелевскую премию по химии получил уроженец Риги, профессор Рижского политехнического университета, позднее – Лейпцигского университета Вильгельм Фридрих Оствальд.

В 2005-м году Нобелевской премии мира за вклад в ограничение распространения ядерного оружия и использование атомной энергии в мирных целях было удостоено Международное агентство ООН по атомной энергии, в Европейском отделении которого работала латышка Анна Буша, отвечающая за сотрудничество с Грецией, Грузией и Албанией.