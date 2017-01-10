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Американские ученые рассказали о том, когда человек начинает стареть. Согласно их исследованиям, с 39 лет у людей возникает ослабление двигательных и когнитивных функций организма, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».

По данным ученых, в 39 лет организм перестает вырабатывать в должном количестве миелин, вещество, которое в виде миелиновой оболочки покрывает нервные клетки человека, защищая их тем самым от негативного воздействия. При снижении миелина начинают постепенно ослабевать способности человека.

Сейчас ученые изучают подробности этих процессов, чтобы в будущем найти возможность их остановить.

В исследованиях приняли участие добровольцы в возрасте 23-80 лет. В результате выяснилось, что пик выработки миелина и активности человека приходится на возраст 39 лет. Дальше в организме запускается процесс прекращения выработки миелина, и человек начинает стареть.