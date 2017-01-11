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Сотрудники Университета Индианы обнаружили, что тучным пожилым людям тренировка памяти помогла меньше по сравнению с теми, кто имел нормальный вес. Ученые пока не знают, с чем это связано. Согласно данным предыдущих исследований, при ожирении быстрее уменьшается объем гиппокампа (мозгового центра памяти), пишет UPI.com.

В исследовании приняли участие 2800 человек (средний возраст - 74 года). Три четверти участников составляли женщины. Часть пожилых людей тренировала память, а остальные - нет. Благодаря тренировкам у участников должна была улучшиться вербальная эпизодическая память. За добровольцами следили в течение 10 лет.

Исследование показало: у тучных пожилых участников после тренировок память улучшилась лишь на треть от того результата, которого удалось добиться добровольцам с нормальным весом. На результаты тренировок мышления и скорости обработки информации Индекс массы тела (ИМТ) не влиял. Так, судя по всему, потеря веса может быть полезна для памяти.