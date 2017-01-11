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Разработчики синтетического теста для смартфонов AnTuTu опубликовали топ самых мощных телефонов 2016 года. Результаты исследований выложены на сайте бенчмарка.

Первое место в рейтинге занимает iPhone 7 Plus с результатом в 181 тысячу баллов. Следом за ним идет обычная версия iPhone 7 (172 тысячи баллов), которая отличается лишь меньшим объемом оперативной памяти. Тройку самых производительных устройств замыкает китайский «убийца флагманов» OnePlus 3T с результатом в 163 тысячи баллов.

В список 10 лучших смартфонов также попали LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а также ZTE AXON 7.

Кроме того, разработчики составили отдельный топ для операционных систем Android и iOS. Самым производительным Android-смартфоном стал OnePlus 3T, а среди гаджетов на iOS первое место занимает 12,9-дюймовый iPad Pro.

AnTuTu оценивает такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и скорость работы накопителя. Программа является одним из самых популярных тестов производительности мобильных устройств.