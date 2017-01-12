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Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили новый биомаркер на ЭЭГ у детей с расстройством аутистического спектра (РАС), страдающих от синдрома Dup15q. Причиной синдрома Dup15q является дупликация участка 15-й хромосомы. Это одна из наиболее часто встречающихся генетических аномалий, связанных с РАС, сообщает Medical Xpress.

Медикам все чаще удается установить генетические причины аутизма. Но специфических рекомендаций для таких детей пока не существует. Ученые сделали ЭЭГ 11 детям с синдромом Dup15q, 10 их сверстникам с РАС без этого синдрома, а также 9 детям, развивавшимся нормально. Специалисты нашли на ЭЭГ у участников с синдромом Dup15q характерную "подпись". Исследователи надеются, что их открытие приведет к разработке новых методов диагностики и лечения аутизма.

До этого ученые из Йельского университета научились по мозговой активности предсказывать, поможет ли лечение дошкольнику, страдающему аутизмом. Специалисты проанализировали данные фМРТ-сканирования мозга детей с аутизмом до и после лечения. Они обнаружили маркеры эффективности терапии. Изучив активность в области орбитофронтальной коры, участвующей в обработке социальной информации, ученые смогли спрогнозировать реакцию ребенка на лечение.