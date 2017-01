Наука |

Исландская компания deCODE провела исследование, в котором показала, что в национальной популяции доля генов, связанных с приобретением образования, уменьшается. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает издание The Guardian.

Специалисты компании использовали данные о более ста тысячах исландцев, собранные в 1910-1975 годах. За это время, как показали исследования, частота появления генов в популяции, так или иначе связанных с учебой, снизилась.

Одновременно с этим специалисты обнаружили, что умные люди, то есть те, кто, согласно публикации авторов, склонны к получению образования, в среднем имеют на шесть процентов меньше детей, чем остальные.

Причину наблюдаемой закономерности специалисты видят в том, что люди с генами, способствующими учебе, более сконцентрированы на собственном развитии, а не на продолжении рода.

Именно это, по мнению ученых, впоследствии и приводит к снижению доли их генов в относительно изолированной от материка популяции.

Между тем описанный эффект деградации популяции крайне мал. По оценкам ученых, средний IQ исландцев за десятилетие падает максимум на 0,04 балла.

Отдельно специалисты компании deCODE отмечают, что за умственное развитие отвечают не только гены, но и окружающие условия среды, в частности, семья.

