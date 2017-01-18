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Ученые из Колорадского университета уменьшили резистентную к лечению опухоль мозга у 26-летней пациентки с помощью препарата от малярии. Опухоль не реагировала на традиционные препараты и, по оценкам врачей, жить девушке оставалось около года. О достижении они рассказали в журнале eLife.

Лечение оказалось эффективным благодаря тому, что противомалярийный препарат хлорохин ингибирует аутофагию – самообновление клеток с помощью утилизации их компонентов. Именно из-за нее некоторые опухоли устойчивы к лечению – ускорение этого процесса способствует их быстрой регенерации. Использование хлорохина сделало опухоль вновь уязвимой к химиотерапии. Кроме девушки, лечение получили еще двое пациентов. Состояние всех улучшилось, а у девушки уменьшилась опухоль.

Предложенная технология требует дальнейшего изучения. В случае успеха она сможет продлить жизнь многим пациентам.