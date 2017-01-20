Наука |

Мужчины гораздо эмоциональнее реагируют на сложные психологические ситуации на работе, чем женщины. Как сообщили американские ученые, работники мужского пола настолько ранимы, что даже могут и заплакать.

По итогам опроса психологи рассказали, что особо тяжело мужчины переносят общение с руководством. Каждый четвертый может пустить слезу после тяжелой беседы с боссом.

Женщины гораздо проще относятся к подобным ситуациям. После жесткой критики со стороны начальства плачет только каждая пятая дама.

После нагоняя от начальства заявление на увольнение могут подать 33% мужчин, в то время как решивших покинуть работу женщин — всего лишь 11%.

Тем не менее, в обществе принято считать, что именно женщины тяжело переносят сложные ситуации на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что мужчины и женщины, получившие повышение, чаще жалуются на проблемы со здоровьем и депрессию из-за новых обязанностей. Негативные последствия сохраняются примерно четыре года. После этого работники привыкают к новой роли, и их самочувствие улучшается.

При этом у мужчин чаще развивались психические расстройства, а у женщин — соматические. Однако через 4-8 лет после повышения их состояние начинает улучшаться.