Исследователи изучили организм 1500 пенсионеров в возрасте 64–95 лет и выяснили, что те из них, кто проводит в сидячем положении 10 или более часов в день и уделяет физической активности менее 40 минут в день, подвержены более быстрому старению. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Epidemiology

С малоподвижным образом жизни связано ускоренное укорачивание теломер – концевых участков хромосом, которые укорачиваются в процессе старения. Измерив активность участников исследования с помощью акселерометров, крепившихся к бедру, и сравнив полученные данные с результатами лабораторных исследований, ученые установили, что сидячий образ жизни «старит» организм в среднем на восемь лет.

Эксперты называют сделанное открытие тревожным звоночком и рекомендуют пенсионерам каждые 20 минут вставать и двигаться, если у них есть такая возможность. В целом же рекомендуется уделять аэробным упражнениям 150 минут в неделю.